GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 5: Bauernopfer
47 Min.Ab 12
Geb und Frank werden unfreiwillig zu Helfern und Bombenbauern einer rechtsextremen Terrorzelle. Bei einem Scheineinsatz zur Unterstützung eines Undercover-Agenten begegnen die beiden dem Anführer der Gruppe und müssen sich als Gleichgesinnte tarnen.
Genre:Action, Krimi
12
Copyrights:© Tiberius Film