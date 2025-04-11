GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 12: Paradies
46 Min.Ab 12
Die Truppe ist einem Ring auf der Spur, der albanische Mädchen an Zuhälter verkauft. Dabei sehen sie, unter welch grausamen Umständen die Mädchen nach Deutschland geschleust werden. Der Kopf der Organisation scheint ihnen immer einen Schritt voraus.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film