GSG 9 - Die Eliteeinheit

Transatlantische Freundschaft

Staffel 1Folge 8
Transatlantische Freundschaft

Transatlantische FreundschaftJetzt kostenlos streamen

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Folge 8: Transatlantische Freundschaft

47 Min.Ab 16

Die GSG 9 kapert einen mysteriösen Learjet, der sich als Transport der CIA entpuppt. An Bord ist ein terrorverdächtiger deutscher Staatsbürger, der zum Verhör in ein Drittland ausgeflogen werden soll. Er behauptet, das alles wäre eine Verwechslung.

GSG 9 - Die Eliteeinheit
Planet Movies
GSG 9 - Die Eliteeinheit

GSG 9 - Die Eliteeinheit

