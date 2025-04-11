GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 4: Die Botschaft
46 Min.Ab 12
Eine Frau nimmt in der deutschen Botschaft in Minsk die Frau des Bundespräsidenten als Geisel. Diesmal kann der Fall ganz menschlich gelöst werden, denn Sohn und Mutter der Frau leben in Deutschland und senden ihr eine Botschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film