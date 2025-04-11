GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 6: Niemandsland
46 Min.Ab 12
Demir wird im Einsatz von Serben gefangen genommen, um ihn gegen einen Kriegsverbrecher zu tauschen. Geb fühlt sich schuldig, weil er das nicht verhindern konnte, und handelt gegen seine Befehle, indem er auf eigene Faust agiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film