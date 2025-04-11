GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 13: Ich, der Feind
45 Min.Ab 12
Afrikanische Regimegegner nehmen Angehörige von Soldaten als Geiseln und zwingen sie zu Attentaten. Als Gebs Frau entführt wird und er einen Staatspräsidenten erschießen soll, sucht die GSG 9 fieberhaft nach den Terroristen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film