G'sund in Österreich: Unser Salz, weißes Gold mit dunkler SeiteJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 1: G'sund in Österreich: Unser Salz, weißes Gold mit dunkler Seite
46 Min.Folge vom 02.01.2024
Viele Jahrhunderte bevor hierzulande Römer, Babenberger oder Habsburger ihre zivilisatorischen Spuren hinterlassen haben, prägte die Hallstatt-Kultur das geografische Zentrum des heutigen Österreichs. Die Substanz, die diese erste mitteleuropäische Hochkultur möglich machte, war Salz. Es waren von Anfang an gesundheitliche Aspekte, die „das weiße Gold der Berge“ so ungemein wertvoll machten und den Reichtum des Salzkammergutes begründete. Bildquelle: ORF/Tanja Schreiber
