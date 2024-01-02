Zum Inhalt springenBarrierefrei
G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Unser Salz, weißes Gold mit dunkler Seite

ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.01.2024
G'sund in Österreich: Unser Salz, weißes Gold mit dunkler Seite

46 Min.Folge vom 02.01.2024

Viele Jahrhunderte bevor hierzulande Römer, Babenberger oder Habsburger ihre zivilisatorischen Spuren hinterlassen haben, prägte die Hallstatt-Kultur das geografische Zentrum des heutigen Österreichs. Die Substanz, die diese erste mitteleuropäische Hochkultur möglich machte, war Salz. Es waren von Anfang an gesundheitliche Aspekte, die „das weiße Gold der Berge“ so ungemein wertvoll machten und den Reichtum des Salzkammergutes begründete. Bildquelle: ORF/Tanja Schreiber

