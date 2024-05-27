G'sund in Österreich: Tierische Helfer in der MedizinJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 5: G'sund in Österreich: Tierische Helfer in der Medizin
Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten! Ihr Geruchssinn hilft, Krankheiten wie Krebs aufzuspüren und Epileptische Anfälle zu melden. Tiergifte, in der richtigen Dosis, können für Menschen wirkungsvolle Heilsubstanzen sein, oder auch Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten. Schon Siegmund Freud setzte in der Psychotherapie auf die emotionale Wirkung von Tieren auf Menschen. Doch: Was können Tiere leisten und wo liegen ihre Grenzen? Christine Reiler startet eine ganz besondere Entdeckungsreise: im Kuhstall versucht sie herauszufinden, warum der Aufenthalt dort Allergien vorbeugt, sie begibt sich auf Wanderschaft mit beruhigenden Alpakas und setzt sich der Begegnung mit exotischen Schlangen und giftigen Spinnen aus - alles, um den Fähigkeiten tierischer Helfer auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
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