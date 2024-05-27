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G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Tierische Helfer in der Medizin

ORF2Staffel 1Folge 5vom 27.05.2024
G'sund in Österreich: Tierische Helfer in der Medizin

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Folge 5: G'sund in Österreich: Tierische Helfer in der Medizin

44 Min.Folge vom 27.05.2024

Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten! Ihr Geruchssinn hilft, Krankheiten wie Krebs aufzuspüren und Epileptische Anfälle zu melden. Tiergifte, in der richtigen Dosis, können für Menschen wirkungsvolle Heilsubstanzen sein, oder auch Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten. Schon Siegmund Freud setzte in der Psychotherapie auf die emotionale Wirkung von Tieren auf Menschen. Doch: Was können Tiere leisten und wo liegen ihre Grenzen? Christine Reiler startet eine ganz besondere Entdeckungsreise: im Kuhstall versucht sie herauszufinden, warum der Aufenthalt dort Allergien vorbeugt, sie begibt sich auf Wanderschaft mit beruhigenden Alpakas und setzt sich der Begegnung mit exotischen Schlangen und giftigen Spinnen aus - alles, um den Fähigkeiten tierischer Helfer auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

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