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G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Die Kraft der Lebensfreude

ORF2Staffel 1Folge 14vom 15.02.2026
G'sund in Österreich: Die Kraft der Lebensfreude

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Folge 14: G'sund in Österreich: Die Kraft der Lebensfreude

43 Min.Folge vom 15.02.2026

In "Gsund in Österreich - Die Kraft der Lebensfreude" zeigt Dr. Christine Reiler, wie Humor, Bewegung, soziale Kontakte und Haltung gesundheitsrelevante Prozesse fördern. Von aktiven Senioren über sportliche Rituale am Weißensee bis zu Klinik-Clowns und stillen Reflexionsmomenten im Dom Linz wird deutlich, dass Lebensfreude nicht nur ein Gefühl, sondern eine Kraft ist, die Körper und Psyche stärkt. Bildquelle: ORF

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