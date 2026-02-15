G'sund in Österreich: Die Kraft der LebensfreudeJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 14: G'sund in Österreich: Die Kraft der Lebensfreude
43 Min.Folge vom 15.02.2026
In "Gsund in Österreich - Die Kraft der Lebensfreude" zeigt Dr. Christine Reiler, wie Humor, Bewegung, soziale Kontakte und Haltung gesundheitsrelevante Prozesse fördern. Von aktiven Senioren über sportliche Rituale am Weißensee bis zu Klinik-Clowns und stillen Reflexionsmomenten im Dom Linz wird deutlich, dass Lebensfreude nicht nur ein Gefühl, sondern eine Kraft ist, die Körper und Psyche stärkt. Bildquelle: ORF
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