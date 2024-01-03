G'sund in Österreich: Der Wald, Medizin für alle SinneJetzt kostenlos streamen
G'sund in Österreich
Folge 2: G'sund in Österreich: Der Wald, Medizin für alle Sinne
Natur, saubere Luft, Ruhe - Der Wald wird vor allem als Erholungsraum und zur Freizeitgestaltung genutzt, doch der Wald bietet viel mehr für die Gesundheit. Schon ein 20minütiger Spaziergang lässt den Blutdruck sinken, Stresshormone werden weniger und Glückshormone ausgeschüttet. Ein Aufenthalt im Wald stärk auch das Immunsystem und seine vielfältige Pflanzenwelt mit ihren wertvolle Inhaltsstoffe bietet die Basis für viele Phytopharmaka. ORF-Gesundheitsexpertin Dr. Christine Reiler erlebt in der neuen Ausgabe von "G'sund in Österreich" den Wald mit allen Sinnen, denn in unseren hektischen und lauten Zeiten bietet der Wald viel, um Geist und Körper zu stärken. Foto: ORF/Kiwi TV/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick