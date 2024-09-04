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G'sund in Österreich

G'sund in Österreich - Im Bann der Düfte

ORF2Staffel 1Folge 6vom 04.09.2024
G'sund in Österreich - Im Bann der Düfte

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G'sund in Österreich

Folge 6: G'sund in Österreich - Im Bann der Düfte

43 Min.Folge vom 04.09.2024

Der Duft von Apfelstrudel und Zimt umspielt die Nase und plötzlich fühlt man sich zurückversetzt in Großmutters Küche unserer Kindheitstage. Das passiert, weil der Geruchssinn tief im emotionalen Gedächtnis verwurzelt ist. Noch bevor Lebewesen sehen und hören konnten, waren sie in der Lage zu riechen. In 500 Millionen Jahren der Evolution war es der Geruchssinn, der dem Gehirn ein wichtiges Fenster zur Welt geöffnet hat.

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