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G'sund in Österreich

G'sund in Österreich: Schlaf - Wie uns die Nacht fit hält

ORF2Staffel 1Folge 2vom 16.11.2023
G'sund in Österreich: Schlaf - Wie uns die Nacht fit hält

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Folge 2: G'sund in Österreich: Schlaf - Wie uns die Nacht fit hält

49 Min.Folge vom 16.11.2023

Wir verbringen einen großen Teil unserer Lebenszeit im Bett, im Idealfall schlafend. Schlaf und die damit verbundene Erholung ist ein zentraler Faktor für die Gesundheit. Bereits eine Nacht ohne Schlaf schränkt Leistungsfähigkeit, Urteilskraft, Reaktionsgeschwindigkeit und Gedächtnis ein. Ähnliche Auswirkungen wie zeitweiser Schlafentzug haben langfristig Schlafstörungen. Durch dauerhaften Schlafmangel steigt das Risiko für Krankheiten wie Krebs, Depressionen, Demenz und Diabetes. Negative Effekte zeigen sich beim Herz-Kreislauf-System, dem Stoffwechsel, dem Immunsystem, sowie dem Bindegewebe und der Muskulatur. Wer hingegen gut und ausreichend schläft, der bleibt fitter und gesünder. Dr. Christine Reiler begibt sich in "G´sund in Österreich" auf die Suche nach den Faktoren für einen gesunden Schlaf, und nach Schlafräubern. Die Ärztin will die Auswirkungen von massivem Schlafentzug erfahren und setzt sich dem Selbsttest "40 Stunden ohne Schlaf" aus. Bildquelle: ORF

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