G'sund in Österreich: Wasser - Urkraft und Lebenselixier
G'sund in Österreich
Folge 1: G'sund in Österreich: Wasser - Urkraft und Lebenselixier
Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel und zeitgleich die günstigste Medizin der Welt. Christine Reiler begibt sich in "G'sund in Österreich" auf die Reise durch das Wasserland Österreich und erfährt am eigenen Leib, wie sich der Kontakt zu "blue spaces" auswirkt. In der Nähe von Wasserflächen, egal ob See oder Fluss, bauen wir Stress schneller ab als in jeder anderen Umgebung, so das Ergebnis der europaweiten Studien des "Blue Health Projects". Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Thermalwasser, etwa um chronische Schmerzen zu lindern oder als Booster unseres Immunsystems und auch heute sind moderne Hydrotherapie Standard bei der Rehabilitation. Wasser ist ein Schlüsselelement bei der Dialysebehandlung und in manchen Regionen Österreichs konnte durch den regelmäßigen Genuss von Trinkwasser auf Grund des natürlichen Lithiumgehalts eine leichte antidepressive Wirkung festgestellt werden. Damit ist Wasser ist nicht nur ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens, sondern auch ein mächtiges Instrument zur Förderung und Erhalt unserer Gesundheit. Christine Reiler begibt sich auf ihrer "G´sund in Österreich-Reise hinunter in tiefe Stollen und hinaus, auf weite Seen und trifft dabei Menschen, die seit Generationen am Wasser leben und jene, die im Wasser Linderung erfahren.
