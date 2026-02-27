Gute Nacht Österreich vom 27.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 27.02.2026: Gute Nacht Österreich vom 27.02.2026
28 Min.Folge vom 27.02.2026
Ein Jahr Dreierkoalition, SPÖ-Daumenraufen und Hundegesetze deluxe - Peter Klien verteilt Seitenhiebe. Inhalt: Peter Klien blickt bissig auf das erste Jahr der Bundesregierung, die mit roten Zahlen, hoher Inflation und sinkenden Umfragewerten strauchelt. Danach nimmt er die SPÖ ins Visier, wo Andreas Babler mangels Gegenkandidaten wohl fix wiedergewählt wird – spannend bleibt nur sein Stimmenanteil. Zum Schluss taucht "Gute Nacht Österreich" in den oft absurden Gesetzesdschungel ein, der Hundebesitzern das Leben schwer macht. Bildquelle: Gebhardt Productions
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