Gute Nacht Österreich vom 29.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 29.05.2026: Gute Nacht Österreich vom 29.05.2026
27 Min.Folge vom 29.05.2026
Von Dornröschenschlaf bis WM-Zirkus: Klien deckt auf, was Österreich wirklich schmerzt. Die unsichere Weltlage rückt das Bundesheer wieder in den Fokus, inklusive möglicher Wehrdienstverlängerung. Peter Klien befragt dazu die Bevölkerung. Zudem sorgt die bevorstehende Fußball-WM wegen hoher Preise und US-Einreisehürden für Kritik. Ein weiteres Thema ist Europas digitale Abhängigkeit von US‑Technologien und deren Auswirkungen auf den Alltag. Bildquelle: Gebhardt Productions
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