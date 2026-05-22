Gute Nacht Österreich vom 22.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 22.05.2026: Gute Nacht Österreich vom 22.05.2026
26 Min.Folge vom 22.05.2026
Halbe Steuer, volle Debatte: Klien tourt durch Berge und Brandherde der brisantesten Themen der Woche. Klien seziert die halbierte Mehrwertsteuer für einige Lebensmittel, die trotz großer Worte kaum Entlastung bringt – und die geplante Paketabgabe gleich mit. Dazu rückt er die überlastete Bergrettung in den Fokus, die immer häufiger leichtsinnige Gipfelstürmer aus brenzligen Lagen holt. Zum Schluss geht’s nach Serbien, wo Proteste gegen Präsident Vučić und ein System aus Korruption und eingeschränkter Freiheit die Zukunft des Landes aufreiben.
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