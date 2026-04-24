Gute Nacht Österreich vom 24.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 24.04.2026: Gute Nacht Österreich vom 24.04.2026
27 Min.Folge vom 24.04.2026
Vom Baukartell bis Polit-Chaos: Peter Klien zeigt, was hinter Österreichs Kulissen brodelt. "Gute Nacht Österreich" beleuchtet ein weitreichendes Baukartell, das über Jahre Preisabsprachen traf und Milliarden kostete. Kabarettistin Malarina gibt humorvolle Einblicke in Melania Trumps Alltag. Zudem hinterfragt Klien die politische Blockade beim Ausbau erneuerbarer Energie. Abschließend analysiert er die jüngste SPÖ-Niederösterreich-Posse rund um gescheiterte interne Machtspiele und deren Wirkung auf die Partei. Bildquelle: ORF
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