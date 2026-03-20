Gute Nacht Österreich vom 20.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 20.03.2026: Gute Nacht Österreich vom 20.03.2026
28 Min.Folge vom 20.03.2026
Krieg, Chaos und Influencer-Stress: Peter Klien zerlegt die Weltlage mit scharfem Humor. "Gute Nacht Österreich" widmet sich der Eskalation des Iran-Kriegs, Donald Trumps Rolle und den globalen Folgen. Zudem blickt Peter Klien auf die aktuellen Turbulenzen im ORF nach dem Rücktritt von Roland Weißmann. Thema sind auch die Auswirkungen iranischer Angriffe auf das Image Dubais und die Lage von Influencern, über die Klien mit Manuel Rubey spricht. Abschließend prüft die Sendung kritisch den Longevity-Trend und seine Versprechen. Bildquelle: Gebhardt Productions
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