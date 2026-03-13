Gute Nacht Österreich vom 13.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 13.03.2026: Gute Nacht Österreich vom 13.03.2026
26 Min.Folge vom 13.03.2026
Vom Babler-Ergebnis bis zum Latein-Debakel: Klien deckt Österreichs Problemzonen auf. Peter Klien beleuchtet den SPÖ‑Bundesparteitag, bei dem Andreas Babler erwartungsgemäß siegte, und prüft die Stimmung in der Partei. Er widmet sich zudem der Reformpartnerschaft, die Österreichs Verwaltung, Gesundheit und Finanzen modernisieren soll, und spricht darüber mit Katharina Straßer. Schließlich kommentiert er Bildungsminister Wiederkehrs Plan, KI zu stärken und Latein zu kürzen, was auf heftigen Widerstand stößt. Bildquelle: Gebhardt Productions
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