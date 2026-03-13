Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich vom 13.03.2026

ORF1Folge vom 13.03.2026
Gute Nacht Österreich vom 13.03.2026

Gute Nacht Österreich vom 13.03.2026Jetzt kostenlos streamen

Gute Nacht Österreich

Folge vom 13.03.2026: Gute Nacht Österreich vom 13.03.2026

26 Min.Folge vom 13.03.2026

Vom Babler-Ergebnis bis zum Latein-Debakel: Klien deckt Österreichs Problemzonen auf. Peter Klien beleuchtet den SPÖ‑Bundesparteitag, bei dem Andreas Babler erwartungsgemäß siegte, und prüft die Stimmung in der Partei. Er widmet sich zudem der Reformpartnerschaft, die Österreichs Verwaltung, Gesundheit und Finanzen modernisieren soll, und spricht darüber mit Katharina Straßer. Schließlich kommentiert er Bildungsminister Wiederkehrs Plan, KI zu stärken und Latein zu kürzen, was auf heftigen Widerstand stößt. Bildquelle: Gebhardt Productions

Alle verfügbaren Folgen