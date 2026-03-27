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Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich vom 27.03.2026

ORF1Folge vom 27.03.2026
Gute Nacht Österreich vom 27.03.2026

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Gute Nacht Österreich

Folge vom 27.03.2026: Gute Nacht Österreich vom 27.03.2026

27 Min.Folge vom 27.03.2026

Wenn der Dialekt Pflicht wird und der Sprit Luxus ist, bleibt nur noch Humor. "Gute Nacht Österreich" beleuchtet satirisch die neue Spritpreisbremse, die angesichts hoher Treibstoffkosten für Diskussion sorgt. Zudem thematisiert sie den Vorstoß der Integrationsministerin, Asylsuchende künftig auch in regionalen Dialekten zu unterrichten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der politischen Lage in Ungarn vor der Wahl: Viktor Orbáns Beziehung zu EU, Russland, China und den USA sowie der Umgang mit Fördermitteln stehen im Fokus. Bildquelle: ORF

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