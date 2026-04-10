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Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich vom 10.04.2026

ORF1Folge vom 10.04.2026
Gute Nacht Österreich vom 10.04.2026

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Gute Nacht Österreich

Folge vom 10.04.2026: Gute Nacht Österreich vom 10.04.2026

28 Min.Folge vom 10.04.2026

Krisen, Kosten, Chaos: Klien zeigt, wo Politik versagt, Wahlkämpfe entgleisen und Geld versickert. Peter Klien beleuchtet die Lage im Iran, die weiterhin hohen Spritpreise und mögliche Energiesparmaßnahmen. Zudem wirft er einen Blick auf den hitzigen Wahlkampf in Ungarn, in dem Viktor Orban um seine Macht kämpft und Herausforderer Peter Magyar unter Druck steht. Mit Gast Alfred Dorfer analysiert er die politische Stimmung. Abschließend zeigt Klien, wie Österreichs tiefrote Budgetzahlen Reformen und Einsparungen im komplexen Verwaltungsapparat erzwingen. Bildquelle: Gebhardt Productions

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