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Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich vom 13.02.2026

ORF1Folge vom 13.02.2026
Gute Nacht Österreich vom 13.02.2026

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Gute Nacht Österreich

Folge vom 13.02.2026: Gute Nacht Österreich vom 13.02.2026

27 Min.Folge vom 13.02.2026

Glitzer, Glamour und jede Menge Promis aus Politik, Society und Hollywood – das ist der Opernball! Peter Klien schwingt den Frack und zeigt zwischen Tanzeinlagen und Backstage-Stress, was wirklich hinter der rauschenden Ballnächten steckt. Inhalt: Wenn sich bei Österreichs Society-Highlight in der Wiener Staatsoper Tausende am Parkett tummeln, ist Opernball – und Peter Klien mittendrin statt nur dabei. In "Gute Nacht Österreich" nimmt er Promis, Politik und den Opernball satirisch ins Visier. Außerdem: der brisante Prozess gegen August Wöginger, die Debatte um ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige und der rätselhafte „Österreich-Aufschlag“ im Supermarkt. Bildquelle: ORF

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