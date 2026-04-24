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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 296: Guten Morgen Österreich vom 24.04.2026
Ein bunter Strauß an Themen zwischen Alltag, Politik und Kultur präsentiert die Ausgabe von "Guten Morgen Österreich": Von gesundheitlichen Problemen bei Stellungspflichtigen über die Folgen des steigenden Frauenpensionsalters am Arbeitsmarkt bis hin zu neuen Ansätzen gegen Schmerzen im Alter. Auch international prägen politische und kulturelle Themen den Blick, etwa die Afrika-Reise des Papstes mit seinen Appellen oder eine neue Filmpremiere über Michael Jackson. In Österreich geht es um Forschung zum Mitmachen, ein nachhaltiges Wohnprojekt in Pressbaum und Musik als Brücke in die neue Heimat. Auch ungewöhnliche Beobachtungen bei Gibraltar-Affen, kulinarische Erdbeerknödel und ein jahrhundertealter Brauch, der nun zum immateriellen Kulturerbe zählt, hat die Sendung zu bieten.
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