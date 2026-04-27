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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 27.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 297vom 27.04.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 297: Guten Morgen Österreich vom 27.04.2026

121 Min.Folge vom 27.04.2026

Innenpolitik- und EU-Experte Hans Bürger (ORF) analysiert die wichtigen aktuellen politischen Themen und Entwicklungen. Über Auswirkungen hochverarbeiteter Lebensmittel auf Kinder spricht Eva Pölzl mit ORF-Wissenschaftsredakteurin Ruth Hutsteiner. Neues aus der Welt des Sports berichtet ORF-Sportredakteur Andreas Onea.

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