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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 28.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 298vom 28.04.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 298: Guten Morgen Österreich vom 28.04.2026

121 Min.Folge vom 28.04.2026

ZIB-2-Chef Christoph Varga analysiert die beschlossenen Budgetpläne. Über eine Auszeit-WG für strafauffällige Jugendliche spricht Eva Pölzl (ORF) mit Kriminologin Katharina Beclin. Außerdem geht es um den Prozess rund um die Anschlagspläne auf ein Konzert von Taylor Swift. Konrad Mitschka aus dem Public Value Kompetenzzentrum des ORF stellt den neu veröffentlichten Public-Value-Bericht vor.

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