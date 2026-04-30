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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 30.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 300vom 30.04.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 300: Guten Morgen Österreich vom 30.04.2026

123 Min.Folge vom 30.04.2026

Am 1. Mai startet das umstrittene Mercosur-Abkommen. ORF Wirtschaftsexperte und „ZIB 2“-Chef Christoph Varga analysiert die Vor- und Nachteile dieses Handelsabkommens. Gartentipps kommen diese Woche von Reinhard Kittenberger. ORF-Reporter Marco Ventre besucht den zweifachen ESC-Teilnehmer Thomas Forstner. Er erzählt von seinen Erlebnissen beim größten Musikwettbewerb der Welt.

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