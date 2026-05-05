Guten Morgen Österreich vom 05.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 302: Guten Morgen Österreich vom 05.05.2026
Für viele Allergikerinnen und Allergiker beginnt jetzt wohl die intensivste Zeit – die Saison der Gräserpollen startet. Tipps, wie sich Allergikerinnen und Allergiker vorbereiten können, gibt es von Markus Berger, dem Obmann des Vereins "Österreichischer Polleninformationsdienst“. Der 26-jährige Nico Forchthammer steht vor dem größten Abenteuer seines Lebens: Er wird im August zum Himalaya aufbrechen und das mit einer Gehbehinderung. Reporterin Hannah Schilcher schaut sich an, wie er sich auf dieses Wagnis vorbereitet. Renate Kaufmann ("Frag die Oma“) bringt neue Do-It-Yourself-Tipps ins Studio mit. Buchhändler Johannes Kößler präsentiert im Live-Talk die Buchtipps der Woche. Am Tag der Inklusion begrüßt Sigi Fink die blinde Sängerin Sofia Reyna. Sie präsentiert ihre neue Single.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick