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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 305: Guten Morgen Österreich vom 08.05.2026
Aus Oberösterreich wird aufgrund der anhaltenden Trockenheit über Probleme für die Fischbestände berichtet. In der Sendung sprach Barbara Krenn aus der ORF-Religionsredaktion über ein Jahr Papst Leo XVI. Virologe Norbert Nowotny erklärte Hintergründe zum Hantavirus und zu einem Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff. Der österreichische ESC-Starter Cosmo schilderte Eindrücke von seiner ersten Probe in der Wiener Stadthalle. Kulinarisch stand eine Joghurt-Mohn-Schnitte mit Erdbeergelee von Lydia Maderthaner auf dem Programm. Außerdem sorgt eine ungewöhnliche Attraktion am Gut Aiderbichl für Aufmerksamkeit: dort sind "zählende Schweine" zu sehen.
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