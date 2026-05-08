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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 08.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 305vom 08.05.2026
Guten Morgen Österreich vom 08.05.2026

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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 305: Guten Morgen Österreich vom 08.05.2026

123 Min.Folge vom 08.05.2026

Aus Oberösterreich wird aufgrund der anhaltenden Trockenheit über Probleme für die Fischbestände berichtet. In der Sendung sprach Barbara Krenn aus der ORF-Religionsredaktion über ein Jahr Papst Leo XVI. Virologe Norbert Nowotny erklärte Hintergründe zum Hantavirus und zu einem Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff. Der österreichische ESC-Starter Cosmo schilderte Eindrücke von seiner ersten Probe in der Wiener Stadthalle. Kulinarisch stand eine Joghurt-Mohn-Schnitte mit Erdbeergelee von Lydia Maderthaner auf dem Programm. Außerdem sorgt eine ungewöhnliche Attraktion am Gut Aiderbichl für Aufmerksamkeit: dort sind "zählende Schweine" zu sehen.

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