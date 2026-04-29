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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 299: Guten Morgen Österreich vom 29.04.2026
125 Min.Folge vom 29.04.2026
Am internationalen Tag gegen Lärm ist Bernhard Laback, Leiter des Fachbereichs Hören am Institut für Psychoakustik der Akademie der Wissenschaften, zu Gast im Studio. Modetipps im Zeichen von "Der Teufel trägt Prada" gibt Style-Expertin Martina Reuter und Ansgar Gersmann hat den Besuch von König Charles bei Donald Trump genau beobachtet. Außerdem werden die riskanten Folgen des Fitness-Booms und empörende KI-Bilder in der Politik diskutiert.
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