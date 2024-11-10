Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3vom 10.11.2024
7 Min.Folge vom 10.11.2024

Eignen sich Luftballone dazu, um Wassermelonen haltbar zu machen? Wie können Trauben ohne Zupfen ganz einfach von der Rispe gelöst werden? Und eignet sich Gaffer, also starkes Klebeband, dazu, Schuhe wasserdicht zu machen? Esther und ihre Hack Checkerinnen und Checker testen Lifehacks aus dem Netz. Welche davon funktionieren tatsächlich? Bildquelle: ORF

