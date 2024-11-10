Hack Check
Folge 3: Hack Check
7 Min.Folge vom 10.11.2024
Eignen sich Luftballone dazu, um Wassermelonen haltbar zu machen? Wie können Trauben ohne Zupfen ganz einfach von der Rispe gelöst werden? Und eignet sich Gaffer, also starkes Klebeband, dazu, Schuhe wasserdicht zu machen? Esther und ihre Hack Checkerinnen und Checker testen Lifehacks aus dem Netz. Welche davon funktionieren tatsächlich? Bildquelle: ORF
