Hack Check
Folge 14: Hack Check
6 Min.Folge vom 30.06.2025
Beim Trinken von Limonade aus einer Plastikflasche stört manchmal, dass der Stöpsel mit der Flasche fix verbunden ist. Das soll dazu dienen, dass weniger Stöpsel in der Natur landen und mit der Flasche gemeinsam im Müll. Hack Checker Paul kennt einen Trick, wie der Stöpsel an der Flasche bleiben kann, aber trotzdem nicht beim Trinken stört. Außerdem: Eignet sich Nagellack, um ausgefranste Schuhbänder zu reparieren? Und: Kann Esther mit einem Spielzeuglaster ihr Rad zu einem Lastenrad umfunktionieren? Das und mehr in Hack Check - Folge 14. Bildquelle: ORF
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