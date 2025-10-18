Hack Check
Folge 17: Hack Check
7 Min.Folge vom 18.10.2025
Wolltest du schon mal Butter aufs Brot streichen, sie war aber viel zu kalt und hart? Chef-Checker Paul verrät einen Lifehack, mit dem Butter im Handumdrehen super weich und streichbar wird. Auch ums Essen geht es bei Dexter und Arnold - sie kennen einen Trick, mit dem dir das Essen mit Stäbchen leichter fallen könnte. Und Esther hat Lust auf Gemüse - hat aber nicht vor, es zu essen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hack Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0