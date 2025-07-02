Hack Check
Folge 15: Hack Check
8 Min.Folge vom 02.07.2025
Wie kann man mit Seifenblasen Tennis spielen? Und wie ein offenes Gummibärchen Sackerl ohne Klebeband oder Gummiringerl wieder gut verschließen? Außerdem: Eignen sich Knicklichter zum Basteln eines Partykostüms? Esthers und ihre Hack Checkerinnen und Checker testen Lifehacks aus dem Internet. Welche davon werden wirklich funktionieren? Bildquelle: ORF
