ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 02.07.2025
Folge 15: Hack Check

8 Min.Folge vom 02.07.2025

Wie kann man mit Seifenblasen Tennis spielen? Und wie ein offenes Gummibärchen Sackerl ohne Klebeband oder Gummiringerl wieder gut verschließen? Außerdem: Eignen sich Knicklichter zum Basteln eines Partykostüms? Esthers und ihre Hack Checkerinnen und Checker testen Lifehacks aus dem Internet. Welche davon werden wirklich funktionieren? Bildquelle: ORF

ORF Kids
