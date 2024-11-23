Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 23.11.2024
6 Min.Folge vom 23.11.2024

Wie entfernt ihr das Grüne von der Erdbeere, wenn ihr kein Messer habt? Können Zitronen Strom erzeugen und vielleicht sogar dein Handy laden? Und was tun, wenn es am Klo unglaublich stinkt? Esther und ihre Hack Checkerinnen und Hack Checker testen wieder neue Lifehacks aus dem Netz. Welche sind top, welche flop? Bildquelle: ORF

