Hack Check
Folge 5: Hack Check
6 Min.Folge vom 23.11.2024
Wie entfernt ihr das Grüne von der Erdbeere, wenn ihr kein Messer habt? Können Zitronen Strom erzeugen und vielleicht sogar dein Handy laden? Und was tun, wenn es am Klo unglaublich stinkt? Esther und ihre Hack Checkerinnen und Hack Checker testen wieder neue Lifehacks aus dem Netz. Welche sind top, welche flop? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hack Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0