Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hack Check

Hack Check

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 15.12.2024
Hack Check

Hack CheckJetzt kostenlos streamen

Hack Check

Folge 8: Hack Check

7 Min.Folge vom 15.12.2024

Warum lassen sich frische Marmelade-Gläser oft so schwer aufmachen? Und welche Tricks können dir dabei helfen? Außerdem: der ultimative Papierflieger zum Selbermachen. Und: eignen sich Klopapierrollen als Partybecher? Esthers Hack Checkerinnen und Hack Checker finden es heraus. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hack Check
ORF Kids
Hack Check

Hack Check

Alle 1 Staffeln und Folgen