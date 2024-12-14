Hack Check
Folge 7: Hack Check
7 Min.Folge vom 14.12.2024
Du hast beim Essen am Tisch gepatzt? Und wie kannst du den Fleck oft ganz leicht entfernen? Und lässt sich aus Apfelsaft und Eiswürfeln Slushi machen? Außerdem: kann ein Föhn zum Staubsauger umfunktioniert werden? All das testet das Hack Check-Team von Esther in dieser Folge. Bildquelle: ORF
