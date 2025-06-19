Hack Check
Folge 11: Hack Check
9 Min.Folge vom 19.06.2025
Warum solltest du Eier vorm Kochen in Socken stecken und durch die Luft wirbeln? Und eignen sich Socken vielleicht auch dazu, dir Locken in die Haare zu zaubern? Außerdem: eignen sich Klobrillen vielleicht auch dazu, um Essen zu transportieren? All das finden Esther und ihr Team aus Hack-Checkerinnen und Hack-Checkern in Folge 11 heraus. Bildquelle: ORF
Hack Check
