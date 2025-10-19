Hack Check
Folge 18: Hack Check
9 Min.Folge vom 19.10.2025
Wie kann man T-Shirts super schnell und schön zusammenlegen? Hack Checker Paul kennt eine Falt-Maschine, die du selber bauen kannst. Super schnell soll auch der künstliche Baum wachsen, den Charlotte und ihre Schwester Luise züchten wollen. Und Esther, die sich häufig den Kopf anhaut, sucht nach einer schnellen Lösung, um ihn zu schützen. Bildquelle: ORF
