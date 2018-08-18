Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 106
Nach dem Beinah-Kuss von Hanna und Maximilian erkennt dieser, dass er seine Gefühle für Hanna nicht länger unterdrücken kann. Als er dies gegenüber Maja andeutet, flüchtet diese verzweifelt und verunglückt dabei mit dem Auto. Oskar wirft seinen letzten Funken Selbstachtung über Bord, damit Edith ihm verzeiht. Gegen ihren Willen ist Edith von seinem Appell berührt. Die von Caro und Jonas initiierte Videoaufrufaktion verläuft erfolglos. Und gerade als Jonas begreift, dass seine Gefühle für Caro mehr als nur freundschaftlich sind, ruft Dana an. Nach Stefans endgültiger Absage fehlt ein Gegenkandidat für die Bürgermeisterwahl. Als Gudrun von Berghaus provoziert wird, verkündet sie ad hoc ihre eigene Kandidatur.
