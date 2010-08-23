Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 109

TelenovelaStaffel 8Folge 4vom 23.08.2010
Folge 109

Folge 109Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 109

43 Min.Folge vom 23.08.2010Ab 6

Hanna erkennt, was für ein wunderbarer Mann Stefan ist, und lässt einen Moment großer Nähe zu. Da taucht plötzlich Maja auf und will ausgerechnet von Hanna wissen, ob Maximilian ihr eine Affäre verschweigt. Sie hat die Scheidungsunterlagen gefunden und weiß jetzt trotz ihrer Amnesie und des allseitigen Schweigens, dass etwas in ihrer Ehe nicht in Ordnung ist. Dana und Jonas wird klar, dass sie zusammenbleiben wollen. Während Jonas Caro das Herz bricht, als er ihr davon erzählt, läuft Dana Oskar in die Arme. Gitti ist eifersüchtig, doch ihre Versuche, Mira vor Johann zu diskreditieren, scheitern allesamt. Zudem muss Gitti entsetzt mit ansehen, wie Gudruns Politkarriere wegen ihrer Affären zu scheitern droht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen