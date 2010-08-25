Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 111
Majas bedrohlicher Asthmaanfall bestätigt Hanna darin, sich in Zukunft von Maximilian und seiner Familie fernzuhalten. Während Maximilian weiter in einem Konstrukt aus Halbwahrheiten gefangen ist, um Majas Gesundung nicht zu gefährden, will Hanna sich auf Stefan konzentrieren. Doch sie muss erkennen, dass man Liebe nicht erzwingen kann. Gudrun verzeiht Mira und Gitti nach ihrer Beichte, weiß aber nicht, wie sie ihren angeschlagenen Ruf retten kann. Karls Idee, sich mit ihr in den Medien als krisenfreies und gefestigtes Ehepaar zu präsentieren, zeigt Wirkung. Jonas erfährt von Ediths Unterstützung bei Danas Fluchtplan und tritt Oskar scheinbar friedfertig entgegen. Auch Oskar täuscht Kompromissbereitschaft vor, schmiedet aber tatsächlich einen neuen, teuflischen Plan.
