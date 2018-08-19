Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 108
Hanna macht Maximilian klar, dass sein Platz jetzt neben Maja ist. Sie will es stattdessen mit Stefan versuchen. Während Hanna unsicher ist, ob sie die richtige Wahl trifft, stellt sich heraus, dass Maja eine Amnesie hat und Maximilian sie in diesem Zustand nicht verlassen kann. Jonas plant ein heimliches Treffen mit Dana und findet in Caro wieder einmal eine zuverlässige Helferin. Überrascht von der Erkenntnis, dass er Dana immer noch liebt, bittet er Dana, trotz der Gefahr durch Oskar mit ihm zusammenzubleiben. Oskar steht Edith bei, die wegen Majas Verschwinden ernsthaft besorgt ist. Um Ediths Vertrauen wieder zu gewinnen, setzt Oskar alles auf eine Karte und überreicht ihr ein schriftliches Geständnis, aus dem hervorgeht, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat.
