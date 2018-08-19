Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 107

TelenovelaStaffel 8Folge 2vom 19.08.2018
Folge 107

Folge 107Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 107

43 Min.Folge vom 19.08.2018Ab 6

Maximilian macht Hanna klar, dass er sie liebt, doch die Frage, ob Hanna ihrer Sehnsucht nach Maximilian doch wieder nachgeben soll, rückt in den Hintergrund, als Hanna entdeckt, dass Maja einen Unfall hatte. Überraschend taucht Maja nach dem Unfall ausgerechnet bei Hanna auf - und verliert in ihren Armen das Bewusstsein. Dana will sich noch einmal mit Jonas treffen, bevor sie endgültig mit David abtaucht. Zu Caros heimlicher Beruhigung stellt Jonas klar, dass er Dana nicht begleiten will. Da erfährt Oskar, dass sein Detektiv endlich eine Spur zu Dana gefunden hat. Mira beobachtet amüsiert, wie engagiert Johann sich für Gudrun ins Zeug legt, da sie wegen Gittis Notlüge davon ausgeht, dass Johann und Gudrun ein Verhältnis haben. Als sie dies gegenüber einer Kundin andeutet, macht das Gerücht schnell die Runde.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen