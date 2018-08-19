Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 107
Maximilian macht Hanna klar, dass er sie liebt, doch die Frage, ob Hanna ihrer Sehnsucht nach Maximilian doch wieder nachgeben soll, rückt in den Hintergrund, als Hanna entdeckt, dass Maja einen Unfall hatte. Überraschend taucht Maja nach dem Unfall ausgerechnet bei Hanna auf - und verliert in ihren Armen das Bewusstsein. Dana will sich noch einmal mit Jonas treffen, bevor sie endgültig mit David abtaucht. Zu Caros heimlicher Beruhigung stellt Jonas klar, dass er Dana nicht begleiten will. Da erfährt Oskar, dass sein Detektiv endlich eine Spur zu Dana gefunden hat. Mira beobachtet amüsiert, wie engagiert Johann sich für Gudrun ins Zeug legt, da sie wegen Gittis Notlüge davon ausgeht, dass Johann und Gudrun ein Verhältnis haben. Als sie dies gegenüber einer Kundin andeutet, macht das Gerücht schnell die Runde.
