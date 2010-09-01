Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 116
Hanna hat zu große Angst vor einer erneuten Verletzung und erteilt Maximilian zunächst eine Absage. Maximilian beschließt, eine Auszeit zu nehmen, um sich neu zu justieren. Er ist schon unterwegs zum Flughafen, als Hanna klar wird, dass ihre Liebe zu Maximilian stärker ist als ihre Angst. Oskar verbirgt sein Wissen, dass Edith ihn hintergangen hat und arbeitet einen perfiden Plan aus, um endgültig das alleinige Sorgerecht für David zu erlangen. Gitti muss befürchten, dass sie Johann mit ihrem schroffen Verhalten endgültig vergrault hat. Sie findet Trost und emotionalen Halt bei Mira. Gudrun erkennt, wie negativ die Bürgermeisterkandidatur ihr Privatleben beeinflusst hat und gibt auf.
