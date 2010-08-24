Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 110
Hanna erfährt durch Maximilian von Majas Gedächtnisverlust. Sie hält sich an Maximilians Bitte und lügt Maja widerwillig an. Stefan setzt Hanna unter Druck, endlich eine Entscheidung zu treffen. Hanna begreift, dass sie mit Stefan nur eine Chance hat, wenn sie sich von Maximilian fernhält. Als sie mit Maximilian darüber streitet, macht dieser ihr eine Liebeserklärung, die Maja unbeabsichtigt mithört. Während Jonas weiter seinen gemeinsamen Fluchtplan mit Dana verfolgt, hat Oskar bereits ihre Flucht verhindert. Edith stellt sich auf Oskars Seite, um Dana zu decken und ihr zu einer neuen Flucht zu verhelfen. Gitti gibt endlich zu, dass sie die Affäre von Johann und Gudrun erfunden hat, und Mira begreift, warum sie dies getan hat. Als ihr klar wird, dass Gitti Johann liebt, will sie den beiden zu ihrem Glück verhelfen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick