Hawaii Five-0
Folge 1: Voller Einsatz
41 Min.Ab 12
Steve sucht Wo Fat im Gefängnis auf, um wichtige Informationen von ihm zu bekommen. Während des Gesprächs stürmen Terroristen die Haftanstalt, um Wo Fat umzubringen. Dieselbe Terror-Vereinigung dringt auch die Five-0-Zentrale ein und nimmt Catherine als Geisel. Können Steve und seine Kollegen die Angreifer ausschalten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren