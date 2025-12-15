Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 17
41 Min.Ab 12

Russel Donovan wurde ermordet, seine 16-jährige Tochter Kelly ist spurlos verwunden - offenbar wurde sie vom Täter entführt. Schnell fällt der Verdacht auf Tommy Fa'aloa, der wohl bei Kelly war, als der Mord geschah. Zuerst glaubt Five-0, dass er Russel versehentlich tötete, als er seine Freundin vor den Misshandlungen ihres Vaters schützen wollte. Doch dann entpuppt sich das Mädchen als ein raffiniertes Biest, das Tommy für seine perfiden Zwecke eingespannt hat.

