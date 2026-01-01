Hawaii Five-0
Als Fischer ein Fass mit einer Leiche aus dem Ozean fischen, ist Five-0 beunruhigt: Schließlich will der Präsident Thanksgiving auf O'ahu verbringen. Der Tote ist ein Mitglied des Secret Service, der die Nachbarschaft des für den Präsidenten angemieteten Hauses überprüfen sollte. Ein Nachbar ist Keith Nolan, der sich schnell verdächtig macht. Tatsächlich hütet er nicht nur ein gefährliches Geheimnis, sondern hat auch eine Mission ...
