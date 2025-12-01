Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Ärger im Gepäck

Staffel 4Folge 8vom 12.12.2025
Ärger im Gepäck

Hawaii Five-0

Folge 8: Ärger im Gepäck

41 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Auf den ersten Blick ist Ian Wright nur ein Parksünder, der seine Strafzettel nicht bezahlt. Als Grover und Steve ihn deswegen verhaften wollen, geraten sie in die Schusslinie einer Gruppe Gangster, die Wright entführt. Wie sich herausstellt, ist der in Wahrheit ein begabter Hacker, der bereits straffällig wurde. Darüber hinaus entpuppt er sich als Drahtzieher einer gefährlichen Bande und hat Kontakte zu diversen Terrororganisationen. Nun will er das Land verlassen ...

