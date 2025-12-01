Hawaii Five-0
Folge 8: Ärger im Gepäck
Auf den ersten Blick ist Ian Wright nur ein Parksünder, der seine Strafzettel nicht bezahlt. Als Grover und Steve ihn deswegen verhaften wollen, geraten sie in die Schusslinie einer Gruppe Gangster, die Wright entführt. Wie sich herausstellt, ist der in Wahrheit ein begabter Hacker, der bereits straffällig wurde. Darüber hinaus entpuppt er sich als Drahtzieher einer gefährlichen Bande und hat Kontakte zu diversen Terrororganisationen. Nun will er das Land verlassen ...
