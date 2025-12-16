Hawaii Five-0
Folge 10: Alte Wunden
42 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Während der Gedenkfeier zum Angriff auf Pearl Harbor 1941, versucht der US-Japaner David Toriyama den Veteranen Ezra Clark zu töten. Angeblich soll er Toriyamas Vater während des Krieges in einem Internierungslager umgebracht haben. Steve kann das Attentat verhindern und leckt Blut: Er will wissen, was vor über 70 Jahren wirklich passiert ist, und rollt den Fall neu auf. Dabei muss er nicht nur mit überraschenden Wendungen zurechtkommen, sondern erfährt auch etwas über sich.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
